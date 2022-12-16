İmamoğlu'nun başkanlığı düşer mi? Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belli bir süreden fazla ceza alması halinde başkanlığının düşeceğini ifade ettiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM

Bu gelişmenin yankıları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında İmamoğlu davasıyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem boldu. Erdoğan, bahsi geçen videoda İmamoğlu'nun belli bir süreden fazla ceza alması halinde başkanlığının düşeceğini ifade ediyor.