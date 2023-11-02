İmamoğlu: Niyetimiz daha güçlü bir 5 yıl

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin düzenlediği 'Cumhuriyetin 100.Yılında Yeşil Kent İstanbul' programında konuştu. İmamoğlu, "Niyetimiz, 2024 yeni bir 5 yıllık, geçmiş dönemin de hesabını vererek, geçmiş dönemin de yaptıklarını net olarak sizlerle paylaşarak, daha güçlü bir 5 yıl" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AYİDER'in düzenlediği 'Cumhuriyetin 100.Yılında Yeşil Kent İstanbul' fuar programına katıldı. Organizasyona Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, AYİDER Başkanı Hakan Şişik ve 400'e yakın sektör temsilcisi de katıldı.

"İMAR YASASI ESKİMİŞ BİR YASADIR"

Programda konuşan İmamoğlu, 'İstanbul İmar Yönetmeliği'ni sıfırdan çalıştık, hem sizin işinizi kolaylaştırmak hem de çarpık mimari planlama düzenleme işini ortadan kaldıracak bir İstanbul İmar Yönetmeliği. İmar yasası eskimiş bir yasadır. İmar Kanunu'nun tümden ele alınması lazım, buna çalıştık. Buna çalışırken, meslek odası, sizler gibi kuruluşlarla irtibat kurarak, fikir alarak, hangi konularda derin konular yaşadığı konusunda. Diyeceksiniz ki, 'Merkezi idare misin de İmar Kanunu çalışıyorsun.' En çok İstanbul etkileniyor. Biz bunları kendimize mi çalıştık' Hayır, kendimize çalışmadık. Kalktık bütün bunları Şehircilik Bakanlığı ile paylaşma konusunda yoğun çaba gösterdik. Hem bir önceki bakanla hem şimdiki bakanla paylaştık. Sağ olsun şimdiki Bakanımız da göreve gelir gelmez ben randevu istedim. Davet etti, gittik. Ancak, bakınız yani siyasetin, hayatın her alanında girip, esas konuların konuşulmadığı bir sahanın oluşumu can sıkıcı" dedi.

HESAP NET MİLLETİN ÇIKARINA YÖNTEMLER BULMA MESELESİ

İmamoğlu, 'Mesela biliyorsunuz; bir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm diye bir Başkanlık kuruldu. O kadar ucu açık bir kavram ki. Yani TOKİ gibi bir şey daha, bir kurum daha, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Her şeyi yapabiliyor. O kadar ucu açık ki. Biz bambaşka bir şey anlattık mesela kendisine. Çok da sıcak baktı. Bunun bir kanunla bile desteklenmesi gerektiğini biz kendisine ifade ettik. Hatta birkaç yerde buna olumlu cevap da ve açıklaması da oldu Sayın Bakanın. Biz şunu söyledik, İstanbul'a özel bir çalışma yapalım. Ama bu çalışma öylesine şeffaf, öylesine kolaylaştırıcı olsun ki; biz içinde olalım, siz içinde olun, yönetelim. Modere edeni siz olun. Kararların hızlı çıkması konusunda özenli davranalım. Bu 3'te 2 çoğunluğunun azaltılmasını sunduğumuz raporda bizim vardı. Buradan iki üç tanesi alındı. Onun dışında bir tane Başkanlık kuruldu. 'Hayır' dedim, 'Biz, bir konsey gibi, İstanbul Deprem Konseyi gibi adı başkanlık olur, kurul olur, komisyon olur, konsey olur, her neyse. Sizlerin bile içinde olduğu bir mekanizmanın, bilgi paylaşımının seri yapıldığı, bir sahanın olgunlaşmasını istedik. İşte bir bina yıkılacak neredeyse insanların başına. Yıllardır boşaltılamıyor. Biliyoruz, yaşıyoruz bu sorunları. Bunları da ortadan kaldıran ama şeffaf. Ama şeffaflık yerine ne tercih ediliyor' Büyükşehir Belediyesi'ni bile yok sayan bir sistem tercih ediliyor. Bütün bunlar sıkıntılı işler. Bunların hepsini çözebilecek yöntemler var sevgili dostlar. Tek koşul var; paylaşmak. Bir de şurada başka bir hesap olmayacak. Yani kamu yöneticisinin beyninin arka kısmında başka bir hesap olmayacak. Hesap net, milletin lehine, milletin çıkarına, bu milletin hayatını koruyacak, geleceğini güzelleştirecek usul ve üslupla yöntemler bulma meselesi" şeklinde konuştu.

NİYETİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR 5 YIL

İmamoğlu, 'Sadece İstanbul'a dair değil, Türkiye'ye ve dünyaya umut saçan her uygulamasıyla mimariden yaşama çevreden ekonomiye yoksulluktan eğitime bütün sorunları çözen, iyilikleri artıran uygulamaları var ettiğimiz bir merkeze dönüştürmek konusunda kararlı bir ekibiz. Bu kararlılığımızı önümüzdeki süreçte de devam ettirme konusunda da kararlıyız. Niyetimiz, inşallah 2024 yeni bir 5 yıllık, geçmiş dönemin de hesabını vererek, geçmiş dönemin de yaptıklarını net olarak sizlerle paylaşarak, daha güçlü bir 5 yıl. Vizyonunu 2050 diye koyarak; dünya çapında bir hattır 2050, 21. yüzyılın ortasına kadar İstanbul'u dünyada her konuda en üst düzeyde kimi parametrelerde ilk 5'e, kiminde ilk 10'a yerleştiren bir çalışmayı sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.