İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorum: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti

18 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için siyaset gündeminde olağanüstü hareketlilik sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX'ta katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz oyunu sayın Mansur Yavaş ile bozduk. Çıktık veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik. İkinci turda daha donanımlıyız. Kurguyu bozduk 49,5'te kaldılar" diyen İmamoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu. İmamoğlu açıklamasında, "Kardeşim ben 21 yılda neler yaptım neler. Ey bilmem ne' demesi gerekir değil mi? Tam tersini yaptı Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na vatan haini dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, bunu yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu. Biz yalan konuşmayı bilmiyoruz, önemsemedik. Bu insanları birbirine düşüren kötü aklı, çocuklarınıza izlettirmeyin ve dinlettirmeyin. Gıybet var, iftira var, her şey var. Kötü dil süreci etkili oldu. Bizi olmamız gerekenden 3-4 puan aşağıya çekti" ifadelerini kullandı.