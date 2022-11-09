İmamoğlu'ndan kendisine siyasi yasak getirileceği iddialarına tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar

11 Kasım Cuma günü YSK üyelerine hakaret suçundan duruşması bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine siyasi yasak getirileceği iddiaları katıldığı canlı yayında tepki gösterdi. İmamoğlu, "Her şeyi yapabilirler ama ben Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum. Görevden alma, her şeyi yapabilirler. Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten cezalandıramazlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu dava kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebileceği de kamuoyunda iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.

"BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA GÜVENMEK İSTİYORUM"

İddialara dün akşam Halk TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şeyi yapabilirler ama ben Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"GÖREVDEN ALMA, HER ŞEYİ YAPABİLİRLER"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Görevden alma, her şeyi yapabilirler. Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten cezalandıramazlar. Seçim iptal edilir mi dediler bana, dedim ki inşallah etmezler. Edilirse ne olur, fark atarız dedim. Ama Allah şahit ki istemiyorum dedim, bunun utancını taşıyamayız. Ben 13 bin oyla kazanmayı hâlâ 806 bin oyla kazanmaya tercih ederim."

"HAKİME 'CEZA VER, TERFİ ET' DENİLDİ Mİ?"

Görevinden alınan mahkeme başkanının yakın çevresine "Siyasi yasak vermem telkin edildi" dediği iddiası da sorulan İmamoğlu, "Bu mesele bir yargı meselesi değil" dedi ve şöyle ekledi; "Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından 'Gel sen İmamoğlu'na ceza ver. Bu cezayı verirsen, seni ağır ceza reisi yapalım' teklifi yapılmış mıdır? Ben bunları duyuyorum. Eğer bir başka mahkeme başkanının sürgününü örnek göstererek tehdit edilmiş midir? 'Denileni yaparsan da ödüllendirileceksin' denmiş midir?"