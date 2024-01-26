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İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün basın toplantısında konuşan Muharrem İnce'nin 1991 seçimleri üzerinden yaptığı uyarıya yanıt verdi. İmamoğlu,"1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Memleket Partisi Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili 1991 seçimlerini bilmiyorlar, siyasi hafızaları buna yetmez." sözlerine "1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet." ifadelerini kullandı.

"NİÇİN BU DURUMA GELDİ BİLMİYORUM"

İmamoğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin bugünkü basın toplantısındaki konuşmasıyla ilgili "Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Görüşmelerimiz bu söylemlerimizin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi bilmiyorum. Şahsıma bunları söylemişse, bu cümlelerimin muhatabı değilim. Sayın İnce'yle biz bu tonda ve bu kavramlarla konuşmadık. Bu cümleleri söylemişse bir gözden geçireceğim. 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmemek marifet. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ediyorum Sayın İnce bu kararını gözden geçirir." dedi.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, partisinin mümkün olan her ilde seçime gireceğini duyurarak CHP ile ittifak konusunda da "Ayrı dünyaların insanlarıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İnce, İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP lideri Özel'de 1991 seçimleri üzerinden uyarıda bulunarak "1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçiminde nasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Onur Yener:

Erdoğan düşmanlığı bile artık bunları birleştirmeye yetmiyor, çatlak büyük anlaşılan, neyse bizden uzak Allah'a yakın diyeceğim ama zaten en çok Allah'a uzaklar...

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