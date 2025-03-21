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İmamoğlu'ndan "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?" sorusuna tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na emniyetteki ifadesinde, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" diye soruldu. İmamoğlu, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alındı.

İMAMOĞLU: ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'na ilk olarak, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İBB'YE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMusty:

tum deliller gozune sokulacak sence seni deliller olmadan mi tutukladilar en basta diplomayla baslayalim im aminoglu

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Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

ADAMSIN , KORKANIN ÇOCUĞU OLMAZ …

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bu soruyu saraya soracak cesarette biri varmı korkaklar

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Haber YorumlarıUnal Kula:

Erdoğan ne korkmuş beeeeeeee.....

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Maide Suresi, 8. ayet: Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

hırsız eko ! İBB kandilden farkı yok

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Haber Yorumlarıufo:

hitler gibi olmak istiyorlar unutmayın 12-15 yaşları arasındaki kız çocuklarında birlikte ders çalışıp sinamaya gşttiklerinden terörden yargılanıyor kar ülkenin geldiği durum

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Yani açıkcası akp seçimlerde karşıma çıkma, kabul et bende seni bırakırım iki lafıma bakar yoksa daha fazla suç uydurup içeride yatırırım demek istiyor. Kılıçdaroğlunu nasıl tehdit etttiksey sana da yaparız diyiyor. İktidarı kaybedersek yaptıkları tüm pis işler ortaya çıkacak diye herkesi hapse atmaya çalışıyorlar. Mesele yolsuzluk meselesi değil yeğen, mesele minareye kılıf uydurma yeğen

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