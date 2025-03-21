İmamoğlu'ndan "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?" sorusuna tek cümlelik yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alındı.

İMAMOĞLU: ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'na ilk olarak, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İBB'YE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.