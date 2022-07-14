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İmamoğlu, toplantıya davet edilmemesine kızdı! Saraçhane'de Erdoğan'ı bekleyecek

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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İmamoğlu, toplantıya davet edilmemesine kızdı! Saraçhane'de Erdoğan'ı bekleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraçhane'de bir toplantı yapacağını ilanlardan gördüğünü belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben davet edilmedim. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da özellikle Esenyurt'u vuran sel sırasında tatilde olduğu için kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

SARAÇHANE'DE ERDOĞAN'I BEKLEYECEK

İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya birtakım eleştiriler yönelten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraçhane'de yapacağı toplantıya davet edilmemesine de sitem etti. İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanının Saraçhane'de bir toplantı yapma kararını ilanlardan gördüm. Ben davet edilmedim. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım" dedi.

"O GÜN AFET BENZERİ DURUM YAŞANMADI"

O İstanbul'da yaşanan sele de değinen İmamoğlu, "O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde sınırlı bir hatta, hatta bir sokakta sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. Son olarak 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bu bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına da yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. 8 milyonu aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak an ve an takip ettim. Gelişmeleri ekibimizle yönettik" şeklinde konuştu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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