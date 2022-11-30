Düzce'ye giden İmamoğlu bu tepkiyi beklemiyordu! Yanıtı da gencin sözleri kadar bomba

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 5.9 şiddetindeki depremin yaşandığı Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki ziyaretine bir gencin sorusu damga vurdu. İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada İmamoğlu'nun Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıfta bulunan genç, "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz galiba" dedi. İmamoğlu ise "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da, ayıp ediyorsun" diyerek yanıt verdi. Sonrasında İmamoğlu, "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta 5.9 şiddetinde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesine moral ziyaretinde bulundu.

"BURASI KARTALKAYA DEĞİL, KARIŞTIRDINIZ GALİBA"

İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada bir genç, yanına gelerek "Burası Kartalkaya değil, yanlış geldiniz galiba" dedi.

"OLSUN DÜZCE'YE DE GELİRİZ"

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıf yapıldığı bu sözler sonrası İBB Başkanı, "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da ayıp ediyorsun " deyip genci Kartalkaya'ya götürme teklifi etti.

"NE YAPSIN ZORLA SÖYLETTİLER ÇOCUĞA"

"Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı" diyen İmamoğlu, çocuğun bölgeden uzaklaşması üzerine "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa. Arıyor 'Beni kim buraya getirdi' diye" ifadelerini kullandı.