İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya jet yanıt: İspat edersen ben edemezsen sen istifa etmelisin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" şeklindeki iddiasına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" dedi. İmamoğlu'nun paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

Bu sabah İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında sarf etti sözlere yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi beni zaten sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcısı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık." ifadelerini kullandı.

"İSPAT EDERSEN BEN, EDEMEZSEN SEN İSTİFA ETMELİSİN"

Soylu canlı yayındaki açıklamalarını sürdürürken İmamoğlu'ndan söz konusu telefon iddiası için jet hızında bir yanıt geldi. İBB Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN" ifadeleri yer aldı. İmamoğlu'nun paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

SOYLU CANLI YAYINDA PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

Canlı yayında bu paylaşıma yanıt veren Bakan Soylu ise "Ufak bir namusun varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken bununla ilgili bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra çok doğal olarak bu paralara el konuldu. İmamoğlu beni aradı ve 'CHP Genel Merkezi bana karşı, biz hemşeriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme' dedi. Ama hayatı ikiyüzlülük olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda bir görüşme daha geçti. Onda da gidip beni CHP genel merkezine şikayet etti. İnsan hangi koltuğa gelirse gelsin o koltuk onu taşımayacak, o koltuğunu taşıyacak ve yalan konuşmayacak." dedi.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Sabah basın toplantısı düzenleyerek İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturması hakkında konuşan İmamoğlu, "Bakan geçen yıl 557 adet dediği terörist sayısını, ülkedeki enflasyon oranını da artırmış ve sayıyı alelacele 1668'e çıkartmıştı. İBB olarak bakanlığımıza bilgi sorduk ama şaşırmayın ki cevap alamadık. Bir yıldır İBB'de var olduğu iddia edilen teröristlere ulaşmak ve yasal işlemleri yapmak için mücadele ediyoruz ama bakan beyin engeline takılıyoruz. İBB'de olduğu iddia edilen teröristleri birisi saklıyor ve işlem yapmıyor ama iddiaları ortaya atan birisi, Ekrem İmamoğlu ya da İBB değil. Bakanlık bize hiçbir bilgi vermediği gibi, bakanlık verileri arasında ciddi farklar olduğunu da görüyoruz. Bu bakan kendisini çok akıllı herkesi aptal sanıyor. Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Yüce Allah, insanı insan yapan bu melekeleri ne yazık ki senden almış. Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın. Ne yazık ki bu kötülükte sınır tanımayan birisin." dedi.