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Ekrem İmamoğlu, Sahte Diploması İddiasıyla Hakim Karşısına Çıkıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 5. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Silivri'de görülecek.

Ayşe GÜREL/ -İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 5'inci kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görülecek. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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