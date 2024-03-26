Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

EKRAM İMAMOĞLU 2 PUAN ÖNDE

Son olarak 9 farklı şirketin yaptığı İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortalamalar göre; Ekrem İmamoğlu, 2 puanla Murat Kurum'un önünde yer alıyor. Bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş takip ediyor.

İşte 9 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç;

  • Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 41.9
  • Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 39.8
  • Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Yüzde 4.5
  • Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 3.7
  • Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3.5
  • Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 2.9
  • Diğer adaylar: Yüzde 3.6
Haberler.com / Ayça Elal - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title