İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
EKRAM İMAMOĞLU 2 PUAN ÖNDE
Son olarak 9 farklı şirketin yaptığı İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortalamalar göre; Ekrem İmamoğlu, 2 puanla Murat Kurum'un önünde yer alıyor. Bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş takip ediyor.
İşte 9 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç;
- Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 41.9
- Murat Kurum (AK Parti): Yüzde 39.8
- Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Yüzde 4.5
- Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 3.7
- Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3.5
- Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 2.9
- Diğer adaylar: Yüzde 3.6