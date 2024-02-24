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İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 şirketin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri olan megakentte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketleri de rekabetin kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.

İşte 6 şirketin anketinden çıkan sonuç;

Di-En Araştırma;

  • Ekrem İmamoğlu: 43,8
  • Murat Kurum: 38,2

SONAR;

  • Ekrem İmamoğlu: 41,9
  • Murat Kurum: 41,3

OPTİMAR

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 37,7

METROPOLL

  • Ekrem İmamoğlu: 41,6
  • Murat Kurum: 38,8

ORC Araştırma

  • Ekrem İmamoğlu: 36,5
  • Murat Kurum: 37,7

YÖNEYLEM

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 32,9
Haberler.com Haber Merkezi / Bilal Ceran - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Coşkun:

Akp ye bu sefer vermem

10
6
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