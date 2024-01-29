İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç

Metropol Araştırma, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" diye soruldu. Aday grupları da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, DEM Parti adayı ve İYİ Parti adayı olarak sıralandı.

Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 38'i Murat Kurum'a oy vereceğini dile getirmiş.DEM parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu. Ankete katılanların yüzde 11.9'u da 'fikrim yok' demiş.

Metropoll'ün anket sonuçlarını paylaşan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Yalnızca Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarıştıklarında ise Ekrem İmamoğlu yüzde 46.7, Murat Kurum yüzde 39.1 oy alıyor" bilgisi verdi.

Metropoll anketine katılan İYİ Partililerin yüzde 63.8'i Ekrem İmamoğlu'na yüzde 24.1'i ise kendi partisinin adayına oy vereceğini söylemiş.