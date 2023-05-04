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İmamoğlu, gencin söylediğini duyunca mikrofonu hemen geri aldı: Kerata başına iş alacak

Politika Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultaybeyli'de gerçekleştirdiği mitingde arkasından yaklaşarak kendisine sarılan bir gence mikrofon vererek konuşma şansı verdi. Gencin, "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" sözleri sonrası hemen mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata yakacak şimdi burayı. Başına iş alacak" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi mitinglerini hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap etti.

SAHNEYE ÇIKIP İMAMOĞLU'NA SARILDI

Konuşma sırasında sahneye çıkan bir genç, İmamoğlu'na sarıldı. Daha sonra İmamoğlu, "Şu metro filmini açında da ben biraz dertleşeyim" diyerek genç ile sohbet etti.

İmamoğlu, mitinginde söz verdiği gencin söylediğini duyunca mikrofonunu hemen elinden aldı: Kerata başına iş alacak şimdi

"KERATA YAKACAK BURAYI"

Videonun ardından İmamoğlu, gencin eline mikrofonu verdi. Gencin "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" demesi üzerine mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata. Yakacak burayı. İş alacak başına" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Yusuf Hasgül:

ulan ne tiyatrocusunuz kesin önceden kurmuşunuzdur bunları işiniz gücünüz dalga dümen

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haksız mıyım:

Ekrem başkan umut oldun. İstanbul'da durmadım diyenlerin söyleyecek başka ezberi yok. adam sosyal yardımları beş kat arttırdı.14 Mayıs'ta degisiklik hepimiz için iyi olacak inşallah

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AHMET ÇAKIR :

5 kat artan reklam harcamaları pampa

320Yayından Kaldır
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