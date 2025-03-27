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İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiası infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İDDİA İNFİAL YARATTI

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia ise kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İmamoğlu için sahte tanık arandığı ve mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik haberler sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi.

"BU İFADELER HUKUKEN GEÇERSİZDİR"

X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı" iddiası doğru değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre hiçbir tanık baskı altında ifade veremez, aksi takdirde bu ifadeler hukuken geçersizdir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır. Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir. Tanık beyanları, ancak diğer maddi delillerle desteklendiğinde geçerli kabul edilmektedir.

Adli makamlar, herhangi bir suç şüphesi durumunda şüpheli veya tanıkları hukukun belirlediği çerçevede ifadeye çağrılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat çıracı:

bu kendini av. diye tanımlayan adamın da sorgu günü gelmiş herhalde bunu da nazik bir şekilde misafir edip 3 4 gün bu haberleri nereden aldığı ile ilgili soruları cevaplamasını altın parmaklılar arasında istenmeli diye aklımdan geçiriyorum. Karar büyük devletimizin.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Paçayı kurtarmak için her türlü iftirayı atıyorlar...

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