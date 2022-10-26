İmamoğlu, hastanede tedavi gören Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ

Sağlık durumu iyi olan Yıldırım'ın bu sabah sürpriz bir ziyaretçisi var. 2019 yerel seçimlerinde iki kez yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İmamoğlu, aynı hastanede tedavi gören Bartın Amasra'daki grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisi ile metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'ı da ziyaret etti.

BAKAN KOCA BİLGİ VERDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."