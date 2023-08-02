İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla görüşmesini değerlendirdi

İmamoğlu, Ataşehir'de inşa edilecek olan İçerenköy Spor Tesisinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirdikleri buluşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika