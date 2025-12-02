Haberler

"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi

'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan, Erdoğan ve Bahçeli'nin de yeşil ışık yaktığı, "İmamoğlu'nun duruşmaları TRT'de yayınlanması" çağrısına ilişkin önerge CHP tarafından Meclis'e sunuldu. Önerge AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

  • CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan isimlerin davasının TRT'den canlı yayınlanması önergesi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davanın TRT'den canlı yayınlanması çağrısını 'gayet güzel bir takdir' olarak değerlendirdi.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki yargılamaların başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanması gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan isimlerin kamu görevlilerinin davasının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin CHP'nin yaptığı çağrıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı.

"İMAMOĞLU DURUŞMASI TRT'DE YAYINLANSIN" ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yeşil ışık yaktığı çağrıya ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınması için CHP önerge olarak sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis'te yaptığı açıklamada, "Gelin korkmayın, kaçmayın ve bu teklife evet deyin. İddianamenin içinin dolu olduğunu söylediniz, madem öyle TRT'den yayınlayalım davayı, herkes görsün." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: GAYET GÜZEL BİR TAKDİRDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Bahçeli'nin, davanın TRT'den canlı yayınlanması çağrısına destek vermesine ilişkin olarak "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: TÜM TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYINLANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önceki grup konuşmalarında İstanbul'daki yargılamalara işaret ederek, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
