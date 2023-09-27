İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: İnsana Hizmet ve Hürmet Ediyoruz

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğünün sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Demirtaş, halka daha iyi ulaşım imkanları sağlamak için yeni yollar yaparak ve yıpranan yolları yenilediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışı ile çalışmaları yürüttüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Fen İşleri Müdürlüğünün sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye ekipleri Ataköy (Badırlı) Mahallesi'nde ulaşım ağına yeni yolları kazandırıyor. Yol mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan üst yapı çalışmaları hakkında konuşan Başkan Demirtaş, "Planlı ve programlı çalışmalarımızın tamamlanması halinde ulaşım daha iyi imkanlarda sağlanacak. Mahalle sakinlerimiz toz ve çamur derdinden kurtulmuş olacak. Yol medeniyettir anlayışı ile ilçemizde yeni yollar yaparak ve yıpranan yolları yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hedefimiz ilçemizin her noktasına hizmet götürmek. Ekiplerimiz bu nokta aralıksız çalışıyor. Vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır, yaptığımız çalışmalara halkımız her zaman layıktır. İmkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı mevsim sonuna kadar devam ettireceğiz. Yaşanan sorunları köklü bir şekilde çözmek için başlattığımız çalışmalarda bizlere katkı veren işçisinden teknik mühendisine, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - SAMSUN