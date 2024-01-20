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AK Parti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

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AK Parti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk ziyaretini Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği'ne gerçekleştirdi. Bilgin, dernek bakanı ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinledi. Konuşmasında şehitlerin önemine vurgu yapan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şehitlere olan saygısını ve hizmetlerini anlattı.

Adaylığı kesinleşen AK Parti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilk ziyaretini Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği'ne yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı duyurulan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, adaylığının resmiyet kazanmasının ardından ilk ziyaretini Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği'ne yaptı. Burada dernek bakanı Fatih Deveci, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bilgin, sohbet ederek görüş ve talepleri dinledi.

Bilgin yaptığı konuşmada, "Bu coğrafy,a bu topraklar 1071 yılında Sultan Alparslan'ın 'size öyle bir vatan aldım ki ebediyen Türk-İslam yurdu olacaktır' sözü ile bize vatan oldu. Bu toprakları vatan yapanda o günden bu güne kadar bu topraklar için, bayrağımız için, değerlerimiz için, dinimiz için toprağa düşen şehitlerimizdir. Rabbim bizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Doğduk, öleceğiz, en güzel ölümde Allah yolunda, bu yolda şehit olarak ölmektir. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizlerde sizin birer evladınız. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız da 3 Kasım 2001 yılından bu yana attığı her adımında şehitlik mertebesini yüceltecek, onların emanetine sahip çıkacak, sizlerle bir ve beraber olacak, sizlerin hayır duasını alacak hizmetler yaptı, yapmaya da devam ediyor." dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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