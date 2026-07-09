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Erdoğan-Rama görüşmesi: İlişkiler ve NATO zirvesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulünde, Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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