İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevdeki 11. yılına özel bir video yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevindeki 11. yılı dolayısıyla özel bir video hazırladı. Videoda, "İlk kez cumhur, başkanını seçti. 11 yıl önce bugün, millet Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti" ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, "Demokratik sistemimizde tarihi bir sıçrama yaşadığımız ve milletin iradesinin doğrudan devlet yönetimine yansıdığı o günden bu yana 'güçlü Türkiye' vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla yürüyoruz" denildi. - ANKARA