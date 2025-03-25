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İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
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5 Şubat'ta kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu haberlere ilişkin yapılan açıklamada "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Planlanmış istirahat süresi içinde bulunan Bahçeli, evinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından sağlığının git gide bozulduğu ve yakın zamanda entübe edildiğine yönelik iddia büyük tartışma yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Resmi X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ülkece ümidimizi azraile bağladık duy sesimizi şu mübarek günler hatırına ya rabbim

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bahçeli naptı? 41 senedir binlerce askerin polisimizin şehit olduğu, insanımızı maddi ve manevi mahveden terör bitsin diye sıkılı yumruğunu açtı , bu ülkenin bir gerçeği olan kürt kardeşlerimize el uzattı. kimse demesin dem, kürtleri temsil etmiyor. hepimiz de dünya da biliyor ki kürt siyaseti denince dem geliyor akla. dem de sıkılı yumruğunu açtı, bahçelinin elini sıktı. ve en azından duygusal anlamda düşmanlık bitti. pkk ateşkes ilan etti. KİM BUNDAN RAHATSIZ OLUR ALLAH AŞKINA

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Apo Olayini Bunun Uzerine Atacaklari Zaman Olum Haberini Verirler..

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Haber YorumlarıBüşra :

Kim inanıyo???? Milleti iyice salak yerine koymaya başladılar. O zaman cameralara bir merhaba desin bakalım

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Haber YorumlarıEko cCc:

bebek katili cani ile görüşme teklifi bu zamana, yani Bahçeli’nin sağlık sorunu zamamına, denk gelmesi bence manidar. Eğer bugünlerde ölüm haberi gelirse, hükümet Apo ile görüşme talebini kendileri onaylamadıklarını söyleyip suçu Bahçeli’ye atıp, işin içinden sıyrılacaklar. Demedi demeyin.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siyasal islamcilarla bir olup ulkenin icine ettiler cocukken bunlari adma zennedip pesinden gideridik ogrendik ki ulke yonetimine yaklastirilmamasi gereken tiplermis sonuc egitim çöktü hukuk çöktü ekonomi çöktü sağlık çöktü fak bunu hiçte umursmadilar yalan algilarla geçiştirdiler baktilarki kendileri de çöküyor apo ile isbirligi yaptilar adını da terörü bitirmek koydular olmadi bu defa chp ye coktuler muhalefeti hapsettiler yine olmadi oylar daha beter oldu olmaz,siyasal islam ile asla olmaz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kendini idame edmeyen admaalea Turkiye emanet edilmez edersen boyle cokertirler anlama diye de muhalfete cokerler

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