İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın yazısını dezenformasyon olarak nitelendirdi

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Tolga Şardan'ın, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir" denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tolga Şardan'ın, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.