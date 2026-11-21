İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31 ile küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası oldu" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31 ile küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası oldu. Antalya'da dünyanın dört bir yanından liderlerin, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği organizasyonda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan yaklaşımımızı ortaya koyduk. İletişim Başkanlığı olarak biz de zirve boyunca yürüttüğümüz stratejik iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediğimiz paneller ve toplantılar ile Türkiye'nin iklim vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktarmaya, küresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunduk. COP31'in, ortak geleceğimiz için verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesine ve uluslararası dayanışmayı güçlendirecek kalıcı sonuçların elde edilmesine vesile olmasını temenni ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı