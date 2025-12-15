Haberler

İletişim Başkanı Duran: Türkçe, ortak değerlerimizin taşıyıcısıdır

İletişim Başkanı Duran: Türkçe, ortak değerlerimizin taşıyıcısıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil; ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil; ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Türk dili, asırlardır gönülleri birbirine bağlayan; ortak tarihimizin ve kültürümüzün en güçlü temellerinden biridir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Anadolu'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a, Akdeniz'den Hazar'a uzanan geniş coğrafyada aynı dili konuşan tüm kardeş halklarını muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle: 'Birliğimiz gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz.' Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güçlenen iş birliğimiz, ortak dilimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasına öncülük etmektedir. Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil; ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Türk dilinin zenginliğini yaşatan, onu koruyup geliştiren tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve gönül erlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimizin temeli olan dilimizin her kelimesi, geleceğe uzanan ortak sesimizdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
title