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İletişim Başkanı Duran, TDT Ankara Zirvesi'nin Türk dünyasına güç katacağını bildirdi

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İletişim Başkanı Duran, Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi'nde ortak iradenin Türk dünyasının hedeflerine ulaşmasında önemli güç oluşturacağını bildirdi. Duran, kültürden ticarete uzanan işbirliğinin kardeşlik bağlarını somut projelerle güçlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ortaya konulacak ortak iradenin, Türk dünyasının geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç oluşturacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, ortak tarih, dil ve medeniyet mirasından güç alan Türk dünyasının, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, "Türk Yüzyılı, Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla ortak yürüyüşün yeni bir adımı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"TDT Ankara Zirvesi 2026 vesilesiyle bir kez daha ortaya konulacak ortak irade, Türk dünyasının geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç oluşturacak. Kültürden ticarete, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş bir alanda gelişen işbirliğimiz, kardeşlik bağlarımızı somut projelerle güçlendirirken, ortak geleceğimize de yeni ufuklar açıyor. Zirvenin, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha ileriye taşımasını, kardeş ülkelerimiz ve milletlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Paylaşımda, zirveye ilişkin hazırlanan videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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