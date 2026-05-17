Duran: Türk Günü Yürüyüşü birlik ruhunun tezahürü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'taki 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj göndererek, etkinliğin Türk toplumunun güçlü aidiyet ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, New York'ta düzenlenen geleneksel 43. Türk Günü Yürüyüşü etkinliğine video mesajı gönderdi.

İletişim Başkanı Duran, mesajında, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşkunun yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesi olduğunu belirtti

Türk-Amerikan toplumunun 80 yılı aşkın geçmişiyle ABD'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sizler, bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla, Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyalogun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her alanda gösterdiği gelişimle bölgesel ve küresel ölçekte ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, işbirliklerine önem veren ülkemiz, yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür. Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür."

Duran, organizasyona emek veren kurum ve kuruluşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
