İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın, bilinçli ve sistematik bir provokasyondur

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan tarafından gerçekleştirilen baskın, bilinçli ve sistematik bir provokasyondur. Soykırımcı Netanyahu hükümeti, kutsallar üzerinden gerilim üretmeyi alışkanlık haline getirmiş; uluslararası hukuku ve insanlığın ortak değerlerini açıkça hiçe saymıştır. Bu yaklaşım, bölgedeki gerilimi bilinçli şekilde tırmandırma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalıdır. Mescid-i Aksa derhal ve koşulsuz biçimde Müslümanların ibadetine açılmalı, provokasyonlar son bulmalı, Kudüs'teki tüm kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen hukuksuz kısıtlamalara son verilmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kutsalların hedef alındığı bu karanlık zihniyete karşı en net duruşu sergilemeye, hakikati ve adaleti savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı