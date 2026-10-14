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İletişim Başkanı Duran, İstanbul ve Antalya'daki sel mağdurlarına geçmiş olsun diledi

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İletişim Başkanı Duran, İstanbul ve Antalya'daki sel mağdurlarına geçmiş olsun diledi
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'daki sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diledi. Açıklamasında devletin ilgili kurumlarıyla sahada koordinasyon içinde çalıştığını ve vatandaşların uyarılara uyması gerektiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve birimleriyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sahadaki çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumlarımızın uyarılarını dikkate almaları, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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