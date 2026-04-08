İletişim Başkanı Duran: "Geçici ateşkesi bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, İran ve ABD/İsrail arasında varılan geçici ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Ateşkesin bir fırsat olduğunu belirten Duran, Türkiye olarak bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini ifade etti. Diplomasinin bölge için önemli olduğuna dikkati çeken Duran, "İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp, kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin barışın tesisi için her zaman çalışmaya devam edeceğini belirten Duran, "Türkiye, sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilemiş; krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı