İletişim Başkanı Duran: Dünyada figüran olmayıp aktif rol almak zorundayız

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Savunma sanayimizden kültür ve medya alanındaki çalışmalarımıza kadar her unsur, kamu diplomasisinin gücüne katkı sağlıyor. Türkiye'nin hikayesini kendi değerlerimizden yola çıkarak, evrensel bir dille anlatmak ve dünyada figüran olmayıp aktif rol almak zorundayız" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Selçuklu Salonu'nda düzenlenen Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Duran, sanal medya üzerinden toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu'nun 6'ncı toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kamu diplomasisi, artık iletişimin bir silah gibi kullanıldığı bir çağda çok daha kritik. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenli ve etkili iletişim ekosistemleri oluşturuyor, dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Temiz bir ekosistem kurmak ve risklere karşı tedbir almak zorundayız. Bunu bölgemizde ve dünyada etkili kılmak için toplumun tüm kesimleriyle, sporculardan sanatçılara, diplomatlardan sivil aktörlere kadar iş birliği yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR'

Duran, Türkiye'nin coğrafi ve tarihi konumunun hem fırsat, hem de sınama sunduğunu belirterek, şu cümleleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Afganistan-Pakistan gerilimi gibi krizlerde Türkiye aktif rol oynayarak barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Savunma sanayimizden kültür ve medya alanındaki çalışmalarımıza kadar her unsur kamu diplomasisinin gücüne katkı sağlıyor. Türkiye'nin hikayesini kendi değerlerimizden yola çıkarak, evrensel bir dille anlatmak ve dünyada figüran olmayıp aktif rol almak zorundayız. 2024-2029 Türkiye Kamu Diplomasi Stratejisi Belgesi ile stratejik iletişim, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadelede yol haritamızı belirledik. 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' mottosuyla sadece hak ve menfaatlerimizi savunmakla kalmıyor, barış, istikrar ve adaleti önceleyen söylemlerimizi uluslararası alanda güçlendiriyoruz. Afet ve kriz bölgelerindeki insani yardım faaliyetlerimiz, görsel işitsel anlatılar aracılığıyla küresel dolaşıma giren dizi sektörümüz, sinema, gastronomi bütün bunların hepsi kamu diplomasi alanında bize önemli girdiler, katkılar olarak ortaya çıkmaktadır. Strateji belgesi doğrultusunda Kamu Diplomasisi İzleme Sistemi'ni (KADİZ) hayata geçirdik. Bu bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları takip eden kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi anlayışı üzerine inşa edilmiş bir mekanizmadır. KADİZ ile 139 ülkede faaliyetlerimizi fiilen hayata geçiriyor ve sonuçları izleyip analiz edebiliyoruz."