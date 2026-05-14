İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını kınıyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminden bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını kınadı ve uluslararası toplumu süregelen ihlaller karşısında harekete geçmeye çağırdı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetiminden bir bakanın, fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler; kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez. Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı; etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
