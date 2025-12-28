Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde yıldızının parlamaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesinin, savunma sanayisinde Türkiye'yi takip eden değil yön veren bir ülke konumuna taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi, mühendislik gücümüzün, yapay zeka kabiliyetimizin ve stratejik vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
