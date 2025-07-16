İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Tepki

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Tepki
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgenin huzurunu tehdit ettiğini belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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