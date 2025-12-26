Haberler

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in açıklaması uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına yönelik açıklamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu durumun Somali'nin egemenliğine ve bölgedeki barışa zarar verdiğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin sanal medya üzerinden açıklamada bulundu. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir. Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
