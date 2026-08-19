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Duran: Zulme Uğrayanların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

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İletişim Başkanı Duran, Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze'deki dramı vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın her yerinde zulme uğrayanların yanında olacağını ve insani yardım çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti.

Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği, temel ihtiyaçlara erişimin olmadığı ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığı ağır bir insanlık dramına şahitlik ettiklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, merhameti, dayanışmayı ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla dünyamızın kanayan yaralarına merhem olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görev yapan tüm insani yardım çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, insani yardımın engellenmediği, sivillerin korunduğu ve adaletin tesis edildiği bir dünya temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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