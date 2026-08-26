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Büyük Taarruz: Bağımsızlık Kararlılığının Destanı

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un yalnızca askeri bir zafer değil, milletin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti; zaferin Cumhuriyet'e giden yolu açtığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Büyük Taarruz, yalnızca askeri bir zafer değil, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Ağustos 1922 tarihinde benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve inançla başlatılan Büyük Taarruz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olduğunu belirtti.

26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanan bu büyük mücadelenin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz, yalnızca askeri bir zafer değil milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA
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