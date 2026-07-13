Haberler

15 Temmuz 10. Yıl Programı: İrade Bizim, Zafer Bizim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un 10. yılında, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti.

Milletin, 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
MASAK raporunda Haluk Levent detayı: Milyarlık para transferlerinin işlem açıklamaları gün yüzüne çıktı

Milyarlık para transferlerinin işlem açıklamaları gün yüzüne çıktı
İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını tek şarta bağladı

İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını tek şarta bağladı
Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi

Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi
Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi!

Ünlü Oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı Sessiz Sedasız Evlendi!
Netflix'te yeni dönem başlıyor! Alışkanlıklar tamamen değişecek

Milyonlarca abone şokta! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı