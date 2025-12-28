İletişim Başkanı Duran: "(CHP Genel Başkanı Özel'in) Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımıza atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA