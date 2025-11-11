Haberler

C130 Askeri Uçağı Düşüşü: İletişim Başkanı Duran'dan Açıklama

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Uçak kazasında şehit olan askerler için derin bir üzüntü duyulduğunu belirten Duran, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve düşüş nedeninin titizlikle inceleneceğini aktardı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Duran, "Gürcistan'da bir askeri kargo uçağımızın düşmesi neticesinde Mehmetçiklerimizin şehit olması, milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan'daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeni ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
