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İletişim Başkanı Duran, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı diledi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortumda hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. Duran, yaralılara acil şifa, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin afetlerden korunmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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