İletişim Başkanı Duran: '106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Duran mesajında, "Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi, milletimizin istiklal ve hürriyet iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olmuştur. Kongrede alınan kararlar, Anadolu'nun dört bir yanında yankılanarak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini daha da alevlendirmiştir. 106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA