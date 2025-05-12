İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur. Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de olmadığının altını çizen Fahrettin Altun, "Güzel ülkemiz Türkiye'nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir. Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır. Aziz milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır" dedi.

Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, millet ve devlet el ele yürüttükleri Terörsüz Türkiye yürüyüşünün hayırlı olmasını diledi. - ANKARA