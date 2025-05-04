İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika