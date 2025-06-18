İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran...
İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.
İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika