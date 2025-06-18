İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran...

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İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.

İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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