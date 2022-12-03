İkili arasında gerginlik iddialarını güçlendiren kare! "İmamoğlu'na hakaret etmedim" diyen Kaftancıoğlu son yaptığıyla kimseyi inandıramayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Aptal, hırslı, müteahhit kafalı" dediği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iddiaları reddedip, "Ekrem başkanımızla 16 milyon için çalışacağız" dese de, ikili arasında gerginlik olduğu söylentilerini güçlendiren anlar yaşandı. CHP'nin vizyon belgesinin açıklandığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısının sonunda Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik olduğu yönündeki iddialar kamuoyunun gündemine oturdu. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için, "Aptal, hırslı, müteahhit kafalı" şeklinde hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

İLÇE BAŞKANLARININ İMAMOĞLU ZİYARETİNE GİTMEDİ

İddiaları güçlendiren ilk olay 29 Kasım'da yaşandı. CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas'ın Twitter hesabından paylaştığı ilçe başkanları ile İmamoğlu'nun fotoğrafındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Hiçbir programda İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan Kaftancıoğlu bu sefer ziyarette yer almadı.

"KAFTANCIOĞLU NEZAKETLİ BİR HANIMEFENDİDİR"

İddiaların sorulduğu İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" yanıtını verdi.

KAFTANCIOĞLU İDDİALARI REDDETTİ

Canan Kaftancıoğlu da dün iddialar karşısında sessizliğini bozarak Twitter hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'yla aralarında bir problem olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan" dedi.

"EKREM BAŞKANIMIZLA 16 MİLYON İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Irkçı ve ayrımcı ifadeleri hiçbir zaman kullanmadığını aktaran Kaftancıoğlu, "Yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU, İMAMOĞLU'YLA TOKALAŞMADI

Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla aralarında problem olmadığını iddia etse de, CHP'nin vizyon belgesinin açıklandığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısının sonunda yaşananlar kameralara yansıdı. Konuşmasını bitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'yla birlikte protokoldekilerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasından gelen Kaftancıoğlu'nun herkesle selamlaşıp, Ekrem İmamoğlu'nu pas geçerek tokalaşmadığı görüldü. Bu anlar, Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik iddialarını yeniden güçlendirdi.