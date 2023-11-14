İKÇÜ Öğrencileri Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla kampüste bir araya geldi ve açıklama yaptı. Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve zulme dur demek için pankartlar açtı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencileri kampüste Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Çiğli yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Öğrenci Konseyi Üyesi Ozan Tektaş, 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığını, Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bugüne yaptığı saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'nin yoğun bombardımana maruz kaldığını dile getiren Tektaş, "Orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." dedi.

Netenyahu hükümetinin soykırım suçu işlediğini dile getiren Tektaş, şunları kaydetti:

"Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Bugün de, burada bir kez daha haykırmaktayız. Bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz."

Açıklamanın ardından öğrenciler ellerindeki pankartlarla bir süre kampüste slogan atarak yürüdü.