Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma başlatıldı
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
SGK, çalışmadan emekli olabilmenin detaylarını duyurdu

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte detaylar

Iğdır'da Sınır Güvenliği İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Iğdır'da Sınır Güvenliği İçin Toplantı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Aydın başkanlığında, sınır güvenliği arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, İran ile işbirliği ve güvenlik stratejileri değerlendirildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Aydın başkanlığında, sınır güvenliği arttırılması konusunda yapılması planlanan mutat toplantı gerçekleştirildi.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın ile İran İslam Cumhuriyeti Boralan Hudut Komiser Muavinliği Başkanlığında 14 Mart 1937 tarihli Tahran Anlaşmasının 5. Maddesi gereğince sınır güvenliği arttırılması konusunda yapılması planlanan mutat toplantı gerçekleştirildi. Toplantı gündeminin ardından değerlendirmelerde bulunuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.