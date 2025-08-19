Iğdır'da Muhtarların Çarman ile Görüşme Talebine Olumsuz Yanıt

Iğdır'da köy muhtarlarının, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman ile görüşme talebi reddedildi. Muhtarlar, yaşadıkları olumsuz durumu Iğdır Valisi Ercan Turan'a şikayet etti. Vali, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Iğdır'da köy sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman ile görüşmeye giden muhtarlar, beklenmedik bir şekilde olumsuz bir tavırla karşılaştı.

İddiaya göre, muhtarlar, Çarman ile köylerinin sorunlarını görüşmek üzere randevu almak istediklerinde, Çarman "işim var" diyerek görüşmeyi kabul etmedi. Muhtarlar, yaşadıkları bu olumsuz durum üzerine, Çarman'ı Iğdır Valisi Ercan Turan'a şikayet etti. Şikayet üzerine Vali Turan, muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Vali Turan'ın bu toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ı da davet etmesiyle, taraflar arasında sorunların çözülmesi için bir görüşme gerçekleştirildi. Muhtarlar, Çarman'ın tutumundan dolayı uzun zamandır sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ve köylerinin sorunlarının çözülmesi konusunda yetkililerden daha fazla ilgi beklediklerini belirttiler. - IĞDIR

IĞDIR
